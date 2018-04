Bari, via Sparano realizzati pittogrammi per attraversamento dei pedoni

È stato eseguito in questi giorni un intervento di segnaletica orizzontale temporanea sugli incroci di via Sparano. La segnaletica definitiva sarà eseguita non appena saranno completate le intersezioni e sarà un combinato di cartelli verticali e di pittogrammi e segnaletica su strada.

Od oggi sono stati realizzati esclusivamente dei pittogrammi che raffigurano il pericolo e l’approssimarsi dell’attraversamento pedonale, posizionati esclusivamente nel senso di marcia dei veicoli. L’intervento è stato disposto nei pressi degli incroci che non sono interessati dai lavori di cantiere: via Piccinni, in entrambi i sensi di marcia per via della presenza della corsia preferenziale degli autobus, nell’incrocio di via Abate Gimma e nell’incrocio di via Calefati. Prossimamente i pittogrammi saranno realizzati anche sugli incroci di via Putignani (incrocio palazzo Mincuzzi) dove si sta completando il salotto e via Principe Amedeo dove invece l’azienda sta lavorando proprio sul camminamento centrale.

Si tratta di un intervento temporaneo per allertare gli automobilisti nel rispetto dell’attraversamento dei pedoni.