Ore di apprensione per Marco Bocci, l’attore ricoverato d’urgenza in ospedale

Sono ore di apprensione per i tantissimi fan di Marco Bocci. Il famoso attore è attualmente ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’attore è stato ricoverato per una forte febbre ed in queste ore si sta sottoponendo a alcuni controlli.

Marco Bocci, per cercare di tranquillizzare i suoi fan, ha scritto il seguente post sui social: “Ragazzi tutto ok. Sto qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto bene. Tranquilli”.

In ospedale l’attore è costantemente seguito dal personale sanitario e dalla moglie, Laura Chiatti che ha voluto far sapere che il suo compagno si riprenderà alla grande.