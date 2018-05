Filippine choc, ritrovato un mostro marino su una spiaggia, abitanti del posto pensano a un cattivo presagio

La carcassa pelosa scoperta da alcuni residenti della provincia orientale di Mindoro nelle Filippine sta facendo molto discutere.

La carcassa è emersa nella serata di venerdì.

La mattina di sabato molti abitanti della zona si sono recati presso la spiaggia dove era apparsa la carcassa lunga sei metri.

Molti sono stati i residenti che hanno immortalato il “mostro marino” altri hanno pensato che quella massa putrefatta fosse un cattivo presagio che che prefigurava un imminente disastro naturale.

Uno degli abitanti ha detto che:: “Un terremoto si sta dirigendo verso l’Oriental Mindoro, il grande mostro è un segno di qualcosa di brutto in arrivo. Per favore prega per noi”.

Vincent Dela Pena Badillo ha aggiunto: “Molti erano allarmati incluso me quando abbiamo appreso le notizie a riguardo”.

Un altro residente del posto ha affermato che: “È stato detto che quando cominciano a comparire creature delle parti più profonde dell’oceano, accadrà qualcosa di brutto. Non potevo credere a cosa fosse, non ho mai visto niente del genere. Nel nome di Dio, ero scioccato. I bambini erano spaventati era un mostro morto. Nessuno sa cosa sia ancora.

Campioni della massa putrida-odorosa sono stati presi per l’analisi

Alcuni studiosi del governo hanno prelevato campioni dal mostro, che pensano sia una balena morta.

Gli stessi studiosi hanno dichiarato che: “Oggi abbiamo raccolto alcuni campioni per ulteriori analisi. Per ora possiamo dire che è una balena, ma la specie esatta è ancora sconosciuta. I campioni di tessuto vengono ora inviati al nostro laboratorio per l’analisi del DNA”.

Il governo locale di Gloria seppellirà la carcassa.

Sempre nelle filippine l’anno scorso ci fu un ritrovamento simile sulla spiaggia dell’isola di Dinagat.

Sempre a settembre dell’anno scorso gli abitanti dell’isola di Seram in Indonesia si ritrovarono di fronte ad una orribile creatura.

Il ritrovamento del mostro marino

Il ritrovamento del mostro marino avvenne nell’isola di Seram in Indonesia, i resti di questo mostro gigantesco fecero molto discutere gli esperti.

Le ipotesi furono molte. Le più accreditate fu quella che disse che la misteriosa creatura fosse un calamaro gigante di oltre 15 metri.

Per la Marina Indonesiana invece poteva essere una balena gigante.

A fare l’incredibile scoperta fu un 37enne abitante dell’isola Asrul Tuanakota, che disse: “Inizialmente pensavo si trattasse di una barca incagliata”.