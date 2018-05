Bari, grave incidente stradale sulla statale 100, cinque giovani estratti dalle lamiere, due in codice rosso

Un gravissimo incidente stradale si è verificato stamattina su tratto di strada della statale 100 tra Gioia e Sammichele.

I cinque giovani erano a bordo di una panda, che per cause in via di accertamento, è finita in una scarpata sottostante la statale.

Sono intervenute varie ambulanza da Sammichele e Cellamare e due auto mediche. I due feriti gravi sono stati trasferiti all’ospedale Policlinico di Bari e al Miulli.

Ad estrarre i giovani dalle lamiere è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Putignano. I ragazzi tornavano da una discoteca nel tarantino.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto , si presume che la causa dell’incidente possa essere stato un colpo di sonno.

Il 1° gennaio lo stesso tratto di strada fu teatro di un gravissimo incidente che costò la vita a quattro persone.