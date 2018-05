Puglia, bruttissimo incidente stradale nella notte alle porte della città, tre i feriti

Il bilancio è di tre feriti per l’incidente stradale che si è verificato nella notte appena trascorsa nella periferia di Foggia.

Una Fiat Punto e una Dacia Duster, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente all’incrocio tra via Cerignola con viale Kennedy nel quartiere Cep.

Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per il violento urto la Dacia Duster si è ribaltata sul fianco . Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso che hanno provveduto a soccorrere i tre feriti e trasportarli ai vicini ospedali.