Puglia, auto finisce fuori strada, 22enne perde la vita, il marito la seguiva con un’altra auto e ha visto impotente la morte della moglie

Una 22enne, Giada Uggenti, nella serata di ieri ha perso il controllo della sua auto che è terminata fuori strada.

La giovanissima donna è morta sul colpo. La 22 enne era originaria di Carovigno e stava percorrendo la strada che colle Ostuni a Torre Pozzelle quando la sua auto è finita fuori strada, per cause in via di accertamento.

Il marito di Giada Uggenti, la seguiva a bordo di un’altra macchina ed ha assistito impotente all’uscita di strada dell’auto della moglie.

Sul posto sono arrivati subito i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte della povera ragazza.