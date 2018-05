Bari, SP 96 scontro tra Ferrari e furgone, a perdere la vita è stato notissimo imprenditore barese

Si chiamava Francesco Saverio Damiani Alberotanza, della notissima famiglia di imprenditori barese, l’uomo morto in seguito all’incidente avvenuto stamane alle ore 7 sulla strada provinciale 96.

Il noto imprenditore era a bordo di una Ferrari e sembra che sia stato colto da un malore mentre guidava.

Un bruttissimo incidente è avvenuto stamane intorno alle 7 sulla strada provinciale 96 che collega Bari a Altamura.

Una Ferrari, per cause in via di accertamento, si è schiantata contro un furgone, per poi terminare contro il guardrail.

L’uomo alla guida dell’auto, un 73enne di Bari, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Il conducente del furgone è stato trasportato al Policlinico di Bari.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Toritto.