‘Ora o mai più’, famosa cantante lascia lo show di Rai1: “Mia madre ha pochi giorni di vita”

Solo una puntata e già una delle voci più belle dello show “Ora o mai più” è costretta a lasciare il programma.

Si tratta di Donatella Milani che ha reso noto di dover abbandonare il programma per un gravissimo problema familiare.

La cantante toscana, diventata famosa per la sua canzone “Volevo Dirti” ha annunciato il suo ritiro sulla sua pagina Facebook:“Ciao miei cari amici e fans, sto notando che gia’ su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro dalla trasmissione “ora o mai piu”. Non scrivono il perche’, o come spesso accade s’inventano cose! La verita’ e’ che Stasera mi vedrete, ma poi in effetti ho dovuto lasciare il programma. La verita’ posso dirla solo io…mi sono ritirata perche’, mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei… e non come qualcuno mi ha proposto: “the show must go on”.