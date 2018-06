Per cause in via di accertamento un’auto, una Volkswagen, si è schiantata in autostrada contro il guardrail. L’incidente è avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dell’uscita per San Mango di Piemonte.

L’incidente ha causato la morte di una donna pugliese nata a Foggia, mentre l’altro passeggero è in fin di vita.

L’uomo è stato trasportato al plesso ospedaliero “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.