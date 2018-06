Puglia, impatto devastante tra auto e cavallo, muoiono entrambi, il centauro aveva solo 24 anni

Nella notte appena trascorsa si è verificato un terribile incidente in Puglia. Un motociclista di soli 24 anni si è scontrato con un cavallo a galoppo privo di microchip.

L’impatto è stato devastante. Sia per il ragazzo che per il cavallo non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto a Vico del Gargano. Il ragazzo si chiamava Domenico del Giudice. A divulgare la notizia è stato un automobilista in transito intorno a mezzanotte e mezza.

L’automobilista ha trovato il corpo senza vita del centauro e la carcassa dell’animale.