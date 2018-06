Puglia, aereo proveniente da Roma dirottato per condizioni avverse, a bordo alcuni Senatori e Onorevoli

Il volo AZ 1625 Roma Brindisi che avrebbe dovuto atterrare alle ore 23:23 all’aeroporto pugliese, è stato deviato su quello di Bari a causa del maltempo. A bordo c’erano alcuni senatori e deputati di rientro da Roma.

Lo scalo di Brindisi, comunque, è aperto. Il cambio di rotta dell’aereo è stato deciso per il violentissimo temporale che si è abbattuto sulla zona proprio in coincidenza con l’orario previsto di arrivo. L’ondata di Maltempo ha provocato notevoli disagi su Salento e Brindisino colpito da temporali altrettanto forti.

In particolare, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”un violento nubifragio ha colpito Brindisi, con 102mm di pioggia in due ore che hanno provocato l’esondazione del canale Patri, allagando la città con diverse strade sott’acqua così come scantinati e locali al pian terreno; molteplici i danni. Decine le richieste di intervento dei vigili del fuoco, mentre la circolazione è in alcuni casi paralizzata.