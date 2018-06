Puglia spari in tarda sera, gambizzato un giovane incensurato

Colpi di pistola esplosi alla periferia sud di Foggia, dove in zona via Imperiale – zona Macchia Gialla / Cep – un giovane del posto sarebbe rimasto ferito a colpi di arma da fuoco ad una gamba.

Dalle prime informazioni raccolte, la vittima dell’accaduto si è presentata autonomamente in pronto soccorso per ricorrere alle cure del caso.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul fatto sono in corso le indagini della polizia, che sta raccogliendo informazioni utili per individuare con precisione la zona in cui sarebbe avvenuto il grave atto intimidatorio e soprattutto le motivazioni alla base di tale gesto.

La zona al momento circoscritta è quella tra il quartiere Macchia Gialla e il Cep; in particolare alcuni residenti di via Imperiale hanno riferito di aver udito l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Un valido aiuto alle indagini verrà apportato dalla visione delle telecamere per la videosorveglianza. Indagini in corso.