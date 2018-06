I fortunati possessori del biglietto di uno dei due concerti previsti a Bari di Vasco Rossi hanno dovuto sborsare, per parcheggiare la propria auto, ben 10 euro.

Le pazzesche tariffe per il concerto di Vasco Rossi, previsti 100 mila fans, sono 5 euro per la moto, 10 per auto e 50 per un bus.

La notizia in poche ore è diventata virale sui social, provocando non poche lamentele.