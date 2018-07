Puglia, poliziotto eroe in vacanza salva bimbo da annegamento

Il piccolo aveva perso conoscenza, ma l’agente con le giuste mosse è riuscito a rianimarlo. In un secondo momento sono arrivati i sanitari del 118 che hanno confermato le buone condizioni di salute del piccolo. Il poliziotto, è stato definito dai bagnanti presenti all’accaduto “un eroe”, ma lui risponde “ho solo fatto il mio dovere”.

Lui è Raffaele Sammali, 36enne agente originario di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce e in servizio a Padova. L’uomo ha sentito le urla di una donna e ha visto il piccolo corpo in acqua a testa in giù tra gli scogli a poca distanza da lui. Senza pensarci due volte si è tuffato per prendere il bimbo. Il piccolo, grazie alle manovre di Sammali è riuscito a espellere la schiuma dalla bocca e ha ripreso a respirare.