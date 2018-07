Un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato travolto da un autocarro in autostrada. L’uomo S.D.G. stava eseguendo alcuni lavori sul tratto stradale quando, per motivi in via di accertamento, è stato travolto da un’auto.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A24 nei pressi dello svincolo per Carsoli in direzione L’Aquila.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 58enne.