Gravissimo incidente è avvenuto nella notte. Una Peugeot 206, per cause in via di accertamento, si è schiantata contro un palo del filobus.

L’incidente è avvenuto a Lecce in viale Rossini.

A bordo del mezzo c’era un uomo e tre donne. Due i passeggeri feriti gravi ricoverati all’ospedale “Vito Fazzi”.