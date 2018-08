Puglia tragico incidente, scontro frontale tra due auto, perde la vita donna di 57 anni, feriti gravemente madre, padre e figlio

Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. Due auto, una Fiat Idea e una Audi, per motivi in via di accertamento si sono scontrate frontalmente.

L’incidente è avvenuto sulla statale 172 nei pressi dello svincolo per la Selva di Fasano.

Alla guida della Fiat Idea c’era una donna, Maria Simeone di 57 anni, che in seguito allo scontro ha perso la vita.

La donna, originaria di Locorotondo, ritornava da lavoro, era una bracciante agricola. I tre occupanti dell’Audi, padre, madre e figlio, sono rimasti feriti gravemente e trasportati all’ospedale “PERRINO” di Brindisi.

La famiglia a bordo dell’Audi era in vacanza in Puglia, di origine inglese ma residente in Valle d’Aosta.