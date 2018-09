Un ragazzo di soli 23 anni, Federico Del Popolo, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri intorno alle 20.30.

L’incidente è avvenuto lungo la Statale 121 nelle vicinanze del centro commerciale Etnapolis a Paternò in provincia di Catania.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro guard rail.

Sul posto si sono subito recati i genitori della vittima.