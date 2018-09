Puglia, tragedia sfiorata, paziente prova a lanciarsi dalla finestra del quarto piano, infermiere lo salva in extremis

Ieri pomeriggio si sono vissuti attimi di vero terrore presso gli ospedali riuniti di Foggia.

Un paziente aveva deciso di farla finita e stava per lanciarsi dalla finestra del quarto piano dell’ospedale dove era ricoverato, nel reparto di gastroenterologia.

Per fortuna, il coraggio di un infermiere lo ha salvato.

IL segretario territoriale della NurSind Foggia Giuseppe Giampietro, ha raccontato: “Ieri pomeriggio un paziente ricoverato da noi in gastroenterologia ha ritentato il suicidio. Dopo il primo tentativo ingerendo acido muriatico, ieri stava per lanciarsi dal quarto piano, tentativo che sarebbe andato in porto se non fosse intervenuto il mio collega infermiere Giuseppe Falcone, che mettendo a repentaglio la propria vita, ha salvato quella del paziente”.