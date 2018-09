Negramaro, il chitarrista Lele Spedicato colto da malore a bordo piscina, operato d’urgenza è gravissimo

C’è grande apprensione per Emanuele Spedicato, chitarrista della band dei Negramaro e volto amatissimo dei fan. Il musicista è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce nella mattinata di oggi per un malore che lo ha colpito improvvisamente mentre si trovava a bordo piscina, nel giardino della sua casa, in compagnia della moglie Clio. I due aspettano un figlio tra poche settimane.

È stata proprio la moglie a chiedere aiuto allertando il 118 dopo averlo visto per terra. Il chitarrista sarebbe infatti caduto battendo il capo. All’arrivo dei sanitari è stato trasporto d’urgenza in ospedale per una serie di accertamenti neurologici e si trova ora nel reparto Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce.