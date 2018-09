Inferno sulla statale 16, tre incidenti in pochi minuti, bilancio drammatico, 50enne scende dall’auto in panne e viene travolto da una Punto, morto sul colpo

Una serie incredibile di incidenti si sono verificati durante la notte appena trascorsa sulla statale 16. Il più grave è avvenuto nei pressi di Lizzanello intorno alle 23 di ieri .

Un uomo di 50 anni è sceso dalla sua auto in panne ed è stato travolto da un’altra auto che sopraggiungeva. L’uomo è morto sul colpo, inutili sono risultati i tentativi di salvataggio.

Gli altri due incidente si sono verificati, sempre sulla statale 16, nei pressi della zona tra Sternatia e Zollino. Un’auto, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere contro il guard-rail. Nell’altro incidente un’auto si è schiantata contro un muretto.

Per fortuna, negli ultimi due incidenti descritti, non ci sono stati feriti gravi.