Auto nel torrente, mamma e figlia intrappolate, la piccola “ Mamma stiamo morendo” poi  il miracolo

Una donna si dimentica di inserire il freno a mano. L’auto con a bordo la figlia di 8 anni finisce in un torrente.

Le due donne, Giorgia Maron, di 42 anni e la figlia di Irene di 8 anni non avevano più scampo. L’auto in pochi secondi entra nell’abitacolo. Ma la piccola ha una trovata geniale abbassa il finestrino con il dispositivo elettrico, che non si era ancora bloccato.

L’evento che poteva essere tragico, è avvenuto nelle campagne del veronese a Vangadizza. La mamma sta accompagnando la piccola a scuola quando all’improvviso l’auto inizia a camminare da sola. Non era stato inserito il freno a mano.

“Ero convinta di aver messo il freno a mano” precisa. Giorgia che si precipitata in auto ma ormai è troppo tardi, la macchina finisce in acqua in un attimo. La donna cerca senza riuscirci di rompere un finestrino. La bimba prima dice: “Mamma, stiamo morendo?”, e la mamma: “Sì, ma siamo insieme”.

Irene ha l’idea giusta schiaccia il pulsante dell’alzacristalli. Giorgia continua il suo racconto: “Sono uscita prima io e poi ho aiutato lei, ci siamo appoggiate alla macchina che ormai stava affondando. Mi sono messa mia figlia sulle spalle e ho nuotato fino a riva, dove siamo state soccorse”.