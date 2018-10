Puglia, violento scontro tra due mezzi e un trattore, un’auto ridotta a brandelli, feriti gravemente tre militari della Marina

Un violentissimo incidente si è verificato in Puglia intorno alle 6,30 di oggi. Un’auto e un trattore, per motivi in via di accertamento, si sono scontrati frontalmente.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a San Michele Salentino.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi: un trattore, una Lancia Ypsilon, una Volkswagen station wagon.

La Volkswagen, dal violento urto, è stata ridotta in brandelli. A bordo dell’auto viaggiavano tre militari della Marina che sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto diverse ambulanze e auto della Polizia Stradale.