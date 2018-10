Pensioni ultime notizie, Quota 100 per la Fornero “è un’operazione vigliacca e cinica”

La Fornero, ex ministro del governo Monti, attacca duramente il governo Lega –M5S. L’ex ministro ha subito parlato delle pensioni e della quota 100: “La scommessa di mandare in pensione i lavoratori più anziani per far entrare i giovani non ha funzionato in passato, non funziona negli altri Paesi e non si capisce perchè oggi dovrebbe funzionare”.

La Fornero poi non ha esitato a cercare di smontare la riforma proposta dal nuovo governo: “La personalizzazione delle campagne elettorali contro la mia persona è un’operazione cinica e vigliacca della politica. Io non parlo mai delle mie personali sofferenze però questo metodo è da politica vigliacca pronta a tutto per occupare il potere. Il governo precedente aveva avviato l’Ape social e volontaria. Erano due innovazioni che cercavano di introdurre un pò di flessibilità nel pensionamento badando soprattutto a chi lavora in condizioni di maggior disagio mettendo i costi di questo anticipo a carico della collettività, come è giusto, e dicendo ad altre persone ’se proprio vuoi andare in pensione e non sei in condizione di necessità l’anticipo te lo paghì. Questa era un’innovazione intelligente. Questo governo invece non fa una riforma ma una controriforma. Si poteva continuare con la precedente riforma ma ci sarebbe voluta una cosa che manca alla politica: l’onestà dell’intelligenza”.