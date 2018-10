Latina, bimbo di 6 anni mentre gioca muore schiacciato da un armadio, era a casa del nonno

Un bimbo di soli 6 anni è morto in un piccolo paesino in provincia di Latina a Campoverde. Il piccolo stava giocando a casa del nonno quando, per motivi in corso di accertamento, è stato schiacciato da un armadio.

Il piccolo è stato subito soccorso dal nonno e trasportato in fin di vita al più vicino ospedale, dove è morto, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici dell’ospedale di Aprilia.

Sembra che il nonno stesse facendo dei lavori di ristrutturazione quando il piccolo ha urtato contro un armadio e ne rimasto schiacciato.

Sul posto sono arrivate diverse auto delle forze dell’ordine. Sul caso stanno indagando i carabinieri che suppongono che si sia trattato di una tragica fatalità.