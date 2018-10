Torino, donna sale con sacchi pieni di pesce, l’odore è nauseante, l’autista esce fuori dal mezzo per vomitare ma viene chiuso fuori dalla passeggera

Scene di pura follia in bus a Torino. Una passeggera è entrata nel bus con alcune buste piene di scatole di pesce dall’odore nauseante.

L’odore si è diffuso in nonnulla nell’autobus creando non pochi problemi non solo ai passeggeri ma anche all’autista del mezzo.

L’autista ha chiesto alla donna di posizionarsi in fondo al mezzo. La passeggera non ha voluto per nulla ascoltare l’autista anzi ha iniziato a insultarlo.

L’uomo si è sentito male per l’odore nauseante è dovuto uscire fuori dal mezzo per vomitare. La passeggera, come gesto di sfida, lo ha chiuso fuori dal mezzo.

Solo con l’intervento delle forze dell’ordine e di una collega dell’autista sull’autobus è ritornata la normalità. La passeggera è stata fatta accomodare in fondo all’autobus ed è scesa due fermate dopo.