Intorno alle 4.30 di stamattina a Foggia in via Martiri di via Fani un uomo è stato vittima di un agguato. L’uomo, un pregiudicato è stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco.

La vittima dell’agguato è stata trasportata al vicino ospedale dove è stato subito medicato. Sembra che la sparatoria sia scaturita in seguito ad una rissa scoppiata qualche minuto prima in via Arpi.

Le forze dell’ordine hanno fermato quattro persone.