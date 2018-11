Matteo Salvini risponde alla sua ex Elisa Isoardi “Non ho mai buttato la mia vita privata in piazza, non comincerò a farlo adesso!”

Matteo Salvini impegnato negli affari di governo con i problemi del dl sicurezza e la questione prescrizione risponde sempre su Instagram all’addio della sua ex compagna Elisa Isoardi.

Salvini via twetter prima dice di essere impegnato in Africa sull’immigrazione e sicurezza poi risponde al post della sua ex Elisa Isoardi.

Matteo Savini ha postato il seguente commento sulla rottura con la bella conduttrice Rai: “Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli italiani non interessa”.

Poi parla nello specifico del suo rapporto con la Isoardi : “Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita

La storia tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi era iniziata nel 2015. I due sono sempre sembrati molto innamorati. Poi da qualche giorno circolava sempre più la voce di un possibile addio tra i due. Confermato oggi dal post della Isoardi.