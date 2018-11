Giovane mamma ringiovanisce con il passare del tempo, ricorda il film  “Il curioso caso di Benjamin Button”

Una mamma di 31 anni ha dichiarato che con il passare del tempo il suo viso e il suo corpo sta ringiovanendo.

La donna, Alice Dawson, ha raccontato al The Mirror: «Ho qualcosa di Benjamin Button credo di star tornando indietro. Non so perché, ma nelle vecchie foto sembro più grande, mentre nelle nuove foto assomiglio a una ragazzina».

La donna molto sorpresa di ciò che le sta accadendo non ha una risposta a questo ringiovanimento e in effetti, confrontando le due foto la realtà sembra davvero quella: con il passare del tempo sembra più ragazzina.

Alice aggiunge: «Mi chiedono sempre la carta d’identità quando esco. Nessuno mi ha mai accusato di mentire, però quando leggono la mia data di nascita dicono tutti “davvero?”». E poi conclude: «Probabilmente perché prima non avevamo tutti i prodotti che abbiamo oggi e, inoltre, non avevo la minima idea di come truccarmi. Tutti abbiamo delle imperfezioni e dobbiamo imparare ad amarle. Io ho le lentiggini, spero di continuare a invecchiare in questo modo», conclude.