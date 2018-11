L’uomo più sexy al mondo è Idris Elba, 46 enne dal fascino irresistibile

Idris Elba è stato eletto da People l’uomo più sexy del mondo e il suo primo pensiero è stato per la mamma, infatti ha dichiarato: “Mia mamma sarà molto orgogliosa”.

L’attore, davvero molto sexy, è stato molto felice del riconoscimento e così, a 46 anni, ha preso il posto di Blake Shelton.

Idris Elba piace e anche molto all’universo femminile in generale e a confermarlo è anche la bravissima attrice Kate Winslet, che ha lavorato con lui nel film “Il domani tra di noi”.

L’attrice ha infatti rivelato che : “Le amiche mi chiedono: ha le labbra morbide?Ha un buon profumo?”.

Insomma piace e non è esagerato dire che viene definito il nuovo sex symbol. Idris non si ferma mai e, attualmente, è impegnato in una tv “Turn Up Charlie”.

In amore è alquanto irrequieto, infatti, è al suo terzo matrimonio.

La prima volta si è sposato nel 1999 con Hanne Norgaard.

La coppia ha avuto anche una bambina.

Poi un secondo matrimonio, un terzo rapporto importante da cui nasce anche un bambino nel 2014. Infine, incontra un’altra donna e si innamora perdutamente e c’è chi giura che i due siano prossimi alle nozze.