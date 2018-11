Real Madrid, per non perdere nemmeno un minuto della partita installati tablet nei bagni del Santiago Bernabeu

Gli amanti del calcio ne saranno entusiasti. Nello stadio del Real Madrid sono stati installati dei video per non perdersi neppure i minuti che si va in bagno per espletare i propri bisogni.

Nessuno più, dunque quando andrà ad assistere ad una partita allo stadio del real madrid dovrà trattenersi dall’andare in bagno perchè anche da li lo spettacolo calcistico è assicurato.

Per mettere a punto questa idea assolutamente geniale serviranno 600 milioni di euro.

Infatti i tablet da installare saranno tanti ma la società non ha fatto una piega avendo già messo in tasca un contratto con Adidas che sarà, ancora,lo sponsor tecnico.