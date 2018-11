La droga potentissima di Breaking Bad è arrivata in Italia, è lo shaboo devasta il corpo

La droga conosciuta con la serie TV “Breaking Bad”è arrivata anche in Italia.

Per lo più si tratta di una droga spacciata da asiatici e nordafricani e conosciuta come droga povera, si tratta dello shaboo, la metanfetamina in cristalli.

A Milano, e precisamente in provincia, a Varedo un ragazzo di 28 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di 53 grammi di shaboo.

Il ragazzo la deteneva in casa e la quantità era sufficiente per preparare circa 500 dosi.

Non è stato ancora chiarito dagli inquirenti se il ragazzo la deteneva per venderla in proprio o su commissione.

Il padre del ragazzo che sapeva tutto è stato denunciato per favoreggiamento.

Il quantitativo di droga detenuto dal giovane uomo aveva un valore di circa 10.000,00 euro