Una donna di 45 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Bitonto. La donna era in compagnia di un uomo di 47 anni quando la loro auto, per motivi in corso di accertamento ha iniziato a sbandare, ribaltandosi più volte.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 96 nei pressi del ponte in rifacimento all’ingresso di Modugno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno veicolato il traffico di quell’ora.