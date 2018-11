Il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino si scusa per gli insulti ai bambini down e perone anziane, “quelle parole sono un pugno allo stomaco”

Rocco Casalino è intervenuto alla seguitissima trasmissione “Che Tempo Che Fa”. Il portavoce di Palazzo Chigi e ex concorrente del grande Fratello ha voluto parlare del video girato sul web nel quale insulta i bambini down.

Casalino ha chiesto subito scusa ed ha specificato di non aver mai visto quel video: “Non ho mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa”.

Il video ha provocato tantissime polemiche e partiti di opposizione al governo giallo – verde hanno chiesto le dimissioni di Rocco Casalino da portavoce del governo.

Rocco Casalino ha parlato della sua storia: “Sono omosessuale, figlio di emigrati in Germania, ho vissuto sulla mia pelle la violenza, la discriminazione e il bullismo. La mia storia parla per me … quelle parole non fanno parte della mia natura”.

Casalino ha specificato che quel video era una simulazione di un personaggio e che “oggi ho chiamato il presidente dell’Associazione down spiegandogli che era una simulazione, chiedendogli scusa per dire che sono sempre a loro disposizione”.