Una donna di 46 anni è morta stamane in un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 89 nei pressi di Ascoli Satriano in provincia di Foggia.

Erano le 6 di mattina quanto l’auto su cui viaggiava la donna, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada finendo la sua corsa in una cunetta.

Il conducente dell’auto miracolosamente è rimasto illeso. Sul posto sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto far altro che costatare la morte della donna.