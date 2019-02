Un uomo vive in una casa con 100 stanze, ha 39 mogli, 94 figli e 33 nipoti. Ogni giorno vengono uccisi 30 polli

Una storia che ha dell’incredibile quella di Ziona Chana un uomo nato in India e capofamiglia di un enorme nucleo famigliare composto da 39 moglie, 94 figli e 33 nipoti.

La casa dove vive l’uomo è immensa ha più di 100 stanze e la sua grandissima famiglia vive tutta insieme come se fosse un enorme dormitorio.

A dirigere i lavori in casa è la moglie più anziana, la signora Zathaiangi. La donna da ordini alle altre mogli su come pulire e su cosa comprare per far mangiare il numeroso numero di figli e nipoti.

Nell’enorme casa vengono ogni giorno uccisi più di 30 polli, pelate 60 chili di patate e cucinati 100 chili di riso.

Sembra che però Ziona Chana non voglia fermarsi infatti è alla ricerca di nuove mogli.