Si ferma in autostrada per fare benzina a un distributore e si dimentica la moglie, se ne ricorda 100 Km dopo

Si ferma a fare benzina in un distributore in autostrada, poi riparte e solo dopo cento chilometri si accorge di aver lasciato la moglie alla stazione di servizio. Incredibile ma vero: succede a Passo Fundo, in Brasile. Come raccontano i quotidiani locali, la donna è scesa dalla macchina durante una sosta.

Il marito, con il figlio 14enne, è tornato al volante e si è accorto dell’assenza della signora solo dopo un centinaio di chilometri. La donna, che prima della sosta dormiva sul sedile posteriore, era scesa per comprare un pacco di biscotti quando si sono fermati per fare benzina. Il marito, distratto dalle operazioni di routine per fare rifornimento, non l’ha notata.

Tantomeno il figlio, seduto accanto al padre e ipnotizzato da un videogame. La moglie ha anche cercato, inutilmente, il marito e il figlio al telefono.

E alla fine è dovuta intervenire la polizia: “Lei era davvero furibonda – ha raccontato un agente – Non si capacitava della distrazione del marito. Era arrabbiatissima, ma non c’è stata nessuna aggressione fisica…”.