Donna per errore prega per anni una statuina del Signore degli Anelli

La notizia arriva dal Brasile, una terra in cui la religione è particolarmente sentita e vissuta. Qui un’anziana signora ha per anni pregato per errore una statuetta di Elrond, elfo della saga del Signore degli Anelli, convinta si trattasse di una statuetta di Sant’Antonio.



La scoperta è stata fatta dalla nuora della figlia, Gabriela Brandão, che un giorno ha notato come quella statuina non sembrava somigliare molto a come Sant’Antonio veniva raffigurato altrove.

Per confermare il dubbio, la donna ha fatto delle ricerche su internet, riuscendo a trovare una copia esatta della statuetta su un sito di e-commerce, descritta come Elrond del Signore degli Anelli, l’elfo interpretato nei film da Hugo Weaving.



A quel punto però la parte difficile era spiegare all’anziana signora l’errore. Al primo tentativo i parenti non sono riusciti a far capire alla donna quale fosse il problema ma, il giorno succesivo, facendole vedere una vera statuetta di Sant’Antonio, l’equivoco è stato finalmente risolto.