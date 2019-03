Brutto incidente, i medici le fanno subito un cesareo ma la donna non era incinta, muore in seguito all’intervento

Una donna di 48 anni è morta in seguito ad un intervento chirurgico che non doveva essere effettuato. In seguito a un brutto incidente stradale Adele Barbour è stata sottoposta a un cesareo di estrema urgenza ma poi i medici hanno scoperto che la donna non era incinta.

Secondo quanto è scaturito dalle indagini la donna è morta in seguito all’intervento chirurgico avvenuto a Lincolnshire in Gran Bretagna.

La donna aveva riportato diverse ferite e i medici avevano pensato che fosse anche incinta sottoponendo la donna a un parto cesareo.

Avevo cercato di salvare il feto che però era inesistente. Il cesareo ha ritardato le medicazioni sulle altre ferite riportate dalla donna che hanno provocato la sua morte.