Beve due litri al giorno di urina per essere più sano e più bello

A nessuno verrebbe in mente di bere la propria urina ammenochè non si trovi in condizioni estreme e in pericolo disidratazione. Eppure nel Regno Unito questa “usanza” sta prendendo sempre più piede. Chi l’ha provata dice di sentirsi più in forma … bleah

A dare il via a questa bizzarra – non so come definirla – cosa è stato il 37enne Fabian Farquharson che da tre anni beve due litri della sua stessa urina al giorno.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, Fabian ha descritto il sapore della sua pipì come se fosse “Birra amara”.

Fabian, originario di Sheffield, nel South Yorkshire, ha dichiarato ai media locali: “Stavo studiando medicine alternative ed era arrivato il turno dell’urina. Sono sempre stato di mentalità aperta su questo genere di cose, quindi ho deciso di provarla per qualche settimana, poi ho iniziato a berla abitualmente.”

“All’inizio aveva un sapore di birra amara, era piuttosto forte ma non aveva un sapore terribile e non ho avuto problemi a finire il bicchiere.”

“Circa mezz’ora dopo ho già iniziato a sentirmi sorprendente bene, ero assolutamente pieno di energia. Ora lo consiglierei a chiunque.”

Fabian ha sviluppato un interesse per le medicine alternative e le terapie olistiche ad inizio 2013, per cercare una cura ai dolori allo stomaco che i medici non erano in grado di curare.

“Viaggiavo molto per lavoro e mangiavo cibo spazzatura”, ha spiegato.