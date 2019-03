Paghi con i chilometri corsi, rivoluzionario metodo di pagamento in un bar, più Jogging fai più birre bevi

Fare jogging con regolarità regala in media 6 anni di vita in più! Questi i dati ottenuti da uno studio del “Copenhagen City Heart Study”. E dev’essere proprio su queste indicazioni che un bar di Londra ha deciso di utilizzare come “moneta di scambio” i km corsi al posto della sterlina.

All’interno del locale, battezzato The Runaway, vengono serviti infatti vini e birre, che i clienti potranno pagare dopo aver scaricato l’app Strava, che monitora i chilometri percorsi.

A questa app è collegata una carta di credito digitale: a 32 chilometri percorsi, per esempio, corrispondo due drink, mentre si sale a tre cocktail per 64 chilometri.

Il pub è nato con lo scopo di diventare un “luogo di ritrovo per la community di runner per conoscersi e supportarsi l’un l’altro”, ha spiegato alla stampa inglese Samantha Matthews, senior marketing manager di New Balance UK & Ireland.

Ma oltre al particolare metodo di pagamento, il bar ha molto di più da offrire. Il piano interrato del pub, per esempio, ospita anche una palestra, dove i corridori possono fare esercizi complementari, come i pesi. Non resta che augurarci che questo tipo di iniziative arrivino anche nel nostro Paese dove le politiche che favoriscono lo sport nel tempo libero scarseggiano.