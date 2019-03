Si offre uno stipendio di 2.100 euro al mese per lavorare 2 minuti al giorno

Lavorare 2 minuti al giorno per uno stipendio complessivo da 2100 euro al mese. Un sogno? No, “il lavoro dei sogni”. Perché è tutto vero, non è uno scherzo e non ci sono ‘fregature’ scritte in minuscolo nel contratto.

Requisiti? Nessuno in particolare, così come non ci sono limitazioni sull’età. Ma c’è solo un posto disponibile e, altra pecca non da poco, c’è una scadenza temporale per fare domanda: le candidature potranno essere presentate solo nel 2025. Quando, cioè, sarà completata la stazione di treni e metropolitane Korsvägen, che è attualmente ancora in fase di costruzione nella città di Göteborg, in Svezia.

Già, l’impiego sarà quello di responsabile dell’apertura e della chiusura della stazione. In pratica, il fortunato che si aggiudicherà il posto di lavoro dovrà semplicemente aprire la stazione e accendere le luci al mattino, per poi chiuderla e spegnere l’illuminazione a tarda sera.

Ogni mattina, dunque, il dipendente prescelto punterà un orologio nella stazione di Korsvägen che accenderà una serie di luci fluorescenti brillanti.

Oltre a questo, “la posizione non ha alcun dovere o responsabilità oltre al fatto che il lavoro dovrebbe essere svolto a Korsvägen. Qualunque cosa il dipendente scelga di fare costituisce il lavoro”, recita la descrizione dell’impiego.

Chi otterrà il posto che tutti in questo preciso momento stiamo sognando potrà infatti anche assentarsi dal lavoro: basterà rispettare in modo preciso gli orari prefissati per l’apertura e la chiusura della stazione