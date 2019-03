Negoziante assume ladri professionisti per prevenire i furti

La proprietaria di un negozio di abbigliamento nel Regno Unito ha adottato un approccio non convenzionale per prevenire i furti.

La donna, che ha scelto di rimanere anonima, ha assunto dei ladri esperti che cercassero di entrare e rubare nel suo negozio, per poi spiegarle come avevano fatto, in modo che da predisporre le adeguate contromisure.

Qualche mese fa, l’imprenditrice ha pubblicato un’offerta di lavoro che è diventata rapidamente virale, offrendo ladri 50 sterline l’ora (circa 55 euro) oltre alla possibilità di tenersi tre delle cose che riuscivano a rubare.

Le persone assunte dovevano “visitare” il suo negozio in diverse occasioni, per diverse settimane e quindi preparare un rapporto su tutte le cose che avevano rubato e su come avevano fatto.

Qualcuno ha però notato una sorta di contraddizione, perché l’annuncio chiedeva ai candidati di non avere precedenti penali.

Ma qualcuno osserva che i ladri bravi non vengano arrestati, in fondo… Probabilmente rendendosi conto che l’offerta poteva suonare decisamente strana, la donna ha spiegato fin da subito che la ragione era quella di adottare un approccio diverso alla prevenzione dei furti. “

Sto cercando un professionista che aiuti a evidenziare i punti deboli della sicurezza nel mio negozio, rubando deliberatamente da esso”, ha scritto il proprietario del negozio.

L’imprenditrice ha spiegato, che voleva capire meglio come operano i ladri, in modo da a migliorare la sicurezza del negozio: ad esempio modificando la disposizione del negozio, o quella delle telecamere, o anche il modo in cui il suo staff interagisce con i ladri.