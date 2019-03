Sposa vegana non invita al matrimonio parenti e amici che mangiano carne, perchè sono degli assassini

Vegana convinta sceglie di non invitare tutti i parenti e amici che mangiano carne.

Una sposa ha palesato le sue intenzioni in un gruppo di vegani su Facebook, annunciando che disprezza a tal punto chi mangia prodotti animali e derivati da pensare seriamente di escluderli dal giorno delle sue nozze, anche se questo significa rinunciare agli affetti più cari.

La donna avrebbe potuto scegliere di fare un menu vegano, in barba a chi adora mangiare carne e derivati, ma ha deciso per una soluzione ancora più drastica.

La sposa ha raccontato che molti suoi cari hanno provato a farla sentire in colpa per la sua scelta, ma lei è convinta e ferma nelle sue posizioni: «Il nostro matrimonio dovrebbe essere uno dei giorni più felici della nostra vita, non voglio assassini con me in quell’occasione».

Il gruppo di vegani ha apprezzato l’idea di un menu senza prodotti animali, ma molti l’hanno invitata a tornare sui suoi passi in merito alla scelta sugli invitati.

La sposa ha spiegato, come riporta anche Metro, che la sua scelta di diventare vegana sia stata spesso motivo di contrasti in famiglia, dove non si è mai sentita accettata per questa sua decisione: «Quando ho dato loro la notizia ho ricevuto solo attacchi, mi dispiace se per questo verrò considerata una cattiva persona, ma non voglio assassini al mio matrimonio».