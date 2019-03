AAA cercasi un assistente per viaggiare in tutti i paesi del mondo, stipendio di 50 mila euro annui

Un ragazzo di soli 26 anni Matthew Lepre, australiano è uno degli uomini più ricchi del nuovo continente e ha pensato di cercare un collaboratore.

Il collaboratore, per essere scelto, dovrà essere consenziente a accompagnare in giro per tutto il mondo il giovane imprenditore per un compenso annuo di 50 mila euro.

Il giovane manager ha bisogno di una figura che riesca a gestire e avere rapporti con i clienti in tutto il mondo. Matthew Lepre ha in questi anni girato mezzo mondo, dall’Asia, all’Africa fino all’America.

L’annuncio di lavoro che è diventato in pochissimo tempo virale è stato reso pubblico con un video su youtube.

Il candidato ideale dovrà avere ovviamente più di 18 anni, essere minuto di un regolare passaporto e avere voglia di rischiare.

Nel compenso annuo non sono comprese le spese d’albergo e di vitto a carico del datore di lavoro. Il giovane milionario è riuscito ad avere un enorme successo tramite l’e-commerce che propone in tutti i paesi del mondo.