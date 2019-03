Fedeli sbalorditi, pubblicata sul libro delle messa della domenica la foto di due famosi attori hard

In chiesa tutti sono rimasti sbalorditi a cominciare dal parroco. I fedeli sono rimasti esterrefatti una volta che hanno visto il libretto della messa della scorsa domenica.

Oltre alle preghiere domenicali c’erano delle considerazioni sulla vita di coppia. In particolare i fedeli sono rimasti sbalorditi nel vedere la foto che era stata pubblicata che ritraeva una coppia che sembrava aver avuto un litigio da pochissimo e che non si guardava in faccia.

Il grave problema è stato che quella coppia non era comune. Si trattava di Johnny Sins e Jayden James, due famosi attori hard americani.

La chiesa dove è avvenuto il fatto si trova a OGrove in provincia di Pontevedra nella Galizia in Spagna. Sembra che a commettere l’errore sia stato un sacerdote che aveva avuto l’incarico di redigere il libretto della messa domenicale e aveva visto la foto in questione sul web e senza riconoscere i due attori l’aveva inserite nel libretto stesso.