Sito offre mogli in prova per abituarsi alla vita di coppia, si può scegliere tra donne in carriera, gelose o casalinghe

Se in India i matrimoni combinati in senso stretto sono non sono più così diffusi come in passato, resta il fatto che le famiglie hanno comunque una forte voce in capitolo nella scelta della moglie e del marito, e i matrimoni solitamente seguono periodi di fidanzamento in media piuttosto brevi.

Questa situazione chiaramente comporta delle difficoltà per le coppie, perché spesso i neo-sposi non sanno relazionarsi alla vita “in due”, tanto più in uno scenario che vede la figura femminile comunque evolversi e quindi avere un ruolo meno di casalinga “tradizionale”.

Un sito web indiano ha creato un servizio di “moglie virtuale”, per dare la possibilità agli uomini scapoli di capire un po’ meglio come relazionarsi in un rapporto di coppia.

È possibile scegliere tra quattro tipologie di moglie: la chiacchierona patita dello shopping, la donna in carriera, la donna gelosa, e la casalinga tradizionale.

L’aspirante marito “virtuale”, una volta iscritto, riceverà una serie di messaggi sms, email e telefonate dalla “moglie”, ovviamente in linea con il carattere selezionato.

La speranza degli organizzatori, un’agenzia di consulenza matrimoniale, è che gli iscritti apprezzino il gioco tanto da decidere di volere un “matrimonio vero”, e ovviamente i loro servizi per organizzarlo.