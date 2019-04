Vedova a soli 26 anni decide di farsi fare la protesi al seno con le ceneri del marito

Si fa fare protesi al seno con le ceneri del marito La giovane Sandi Canesco, di Sydney, perse il marito Dustin in un tragico incidente stradale.

Un dramma non da poco, visto che i due erano sposati da poco tempo, che ha lasciato Sandi vedova a soli 26 anni.

La ragazza però ha trovato un modo tutto suo per non separarsi dall’amato marito: infatti ha convinto i medici a consentirle di usare le ceneri del marito per farso fare una protesi al seno.

“Mi è venuto in mente che se mi porto le ceneri di Dustin addosso, incorporate nelle mie protesi al seno, in un certo senso è come non separarsi dal lui”, ha spiegato ai giornalisti.

Un gesto d’amore che però non ha mancato di suscitare qualche perplessità, tanto che c’è stato anche chi ha bollato il gesto di Sandi come “la cosa più di cattivo gusto che si possa immaginare di fare con le ceneri di un defunto”. Ma Sandi si giustifica: “Voglio solo tenere mio marito vicino al mio cuore”.