Marito ha una spasimante arriva il servizio di “allontanamento amanti”

Viene da pensare che di solito, quando un uomo ha un’amante, la legittima moglie chieda il divorzio o quantomeno lo affronti direttamente per chiedergli di mettere fine al tradimento.

Non in tutto il mondo è così, però. In Cina le donne sono molto restie a chiedere il divorzio, perché è molto costoso ma anche perché comporta un “disonore” dal punto di vista sociale.

E così tendono anche a non affrontare direttamente il marito rischiando di porsi in una situazione che possa rischiare di condurre ugualmente al divorzio.

A questo si aggiunge che avere l’amante in Cina è uno status symbol tra le fasce più ricche della popolazione: non c’è nulla come mantenere un’amante (o ancora meglio più d’una) per dimostrare la propria ricchezza.

Si può capire come le mogli dei ricchi cinesi siano dunque in una situazione difficile: fortunatamente per aiutarle (e per sfruttare questa nuova nicchia di mercato) sono nati dei servizi di “allontanamento amanti”, specializzati proprio a convincere le amanti ad interrompere la relazione, senza che così la moglie debba parlare con il marito fedifrago.

Queste ditte iniziano con un’analisi approfondita dell’amante: famiglia, amici, educazione, lavoro, abitudini, alla ricerca di ogni informazione che possa tornare utile a raggiungere lo scopo.

“Una volta capito qual’è il carattere e quali sono le motivazioni della donna, se sia alla ricerca di soldi, amore, o sesso, mettiamo a punto un piano”, ha spiegato al New York Times Shu Xin, titolare di una di queste imprese.