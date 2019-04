Il pesce d’acquario più costoso al mondo è una Carpa, vale oltre 1,5 milioni di euro

S Legend, una Carpa Koi rossa e bianca allevata in Giappone, è diventato il pesce più costoso mai venduto, quotato ad un incredibile prezzo di 203 milioni di yen, oltre 1.5 milioni di euro.

S Legend è lungo 101 cm ed è un bell’esemplare della dalla rinomata varietà Kohaku. La carpa è stata acquistata da un collezionista giapponese dopo un’asta indetta dalla fattoria Saki Fish nella città giapponese di Hiroshima.

Il pesce ha vinto il primo premio al prestigioso All Japan Koi Show lo scorso anno, e molti sono convinti che si aggiudicherà il suo secondo titolo quest’anno, cosa che ha aumentato notevolmente l’interesse dei collezionisti.

Non si sa molto sull’acquirente, a parte il fatto che si chiama Yingying e proviene da Taiwan.

“Questo è un prezzo record pagato per una sola carpa Koi”, ha detto ai giornalisti l’esperto Tim Waddington. “Un pesce di 101 cm è molto grande, e inoltre è della varietà più pregiata, la Kohaku. La gente nel mondo delle carpe Koi è entusiasta della vendita in quanto è un prezzo incredibile per un singolo pesce. Il prezzo migliore precedente era di circa 400.000 sterline [550.000 euro NdR]. È davvero un mondo pazzo”

Gli appassionati sono entusiasti anche perché si aspettano che il prezzo stesso del pesce attiri ulteriore attenzione verso il prestigioso evento, che oltre agli appassionati facilmente attirerà molti curiosi da tutto il mondo per vedere il pesce più costoso mai venduto.

Quello conquistato da S Legend è il record di prezzo per un pesce vivo: per un pesce morto invece va ad un tonno rosso di 222 chili venduto all’asta, sempre in Giappone, per 155 milioni di yen (1,22 milioni di euro).